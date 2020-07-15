 

Китайский внедорожник BJ80 вышел на тесты

15.07.2020, 19:41, Новости дня

Китайский автомобильный гигант BAIC Motors намерен представить на рынке новую версию внедорожника BJ80 с трехдверным кузовом.

В Сети продемонстрировали шпионские снимки данного автомобиля. В частности, модель практически не отличается по внешнему виду с пятидверным исполнением внедорожника, тогда как передняя часть все же несколько приподнята и отличается от предшественника. За счет такой особенности в кабине стало существенно больше пространства. Под капотом внедорожника установлен 2,3-литровый тубированный двигатель на 250 л.с. мощности.

Автомобиль получит шестиступенчатую трансмиссию, а также систему полного привода. Напомним, бюджетный внедорожник также продается с 3-литровым бензиновым двигателем с мощностью 280 л.с.



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