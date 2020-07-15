Мнение: Демократическая перестройка в США, Маск обогнал Баффетта и снижение цен в метро

15.07.2020, 19:32, Разное

1. Коллега Иван Данилов пишет про «перестройку имени Джо Байдена», которую предлагают провести экономисты американского издания «Нью-Йорк Таймс». Под предлогом борьбы за справедливость в США назревает новый передел собственности:

https://ria.ru/20200708/1574021520.html

Наблюдая за сегодняшними США, сложно не отметить параллели между тем, что происходит в Вашингтоне сейчас, и тем, что происходило в эпоху позднего СССР. Понятно, что политические и экономические системы разные, но бывает так, что даже очень разные по конструкции державы (и кстати, у СССР и США больше общего, чем может показаться на первый взгляд) умирают похожим образом. Среди очевидных параллелей — потеря общественного уважения к базовым ценностям и идеологии, на которых была основана страна, а также очевидный (и очень острый) конфликт поколений — американская молодежь по большей части искренне ненавидит свою страну, ее историю, ее ценности и старшее поколение, которое представляется ей воплощением косности, преступной идеологии и вообще воспринимается как “седое препятствие на пути светлого будущего”. <…>

Как и следует ожидать от проекта “американской перестройки”, на фоне сравнительно небольшого количества здравых (или, по крайней мере, теоретически благонамеренных) идей сверкают брильянтами чистого безумия целые созвездия таких мер, которые приведут или к социальному взрыву, или к серьезным экономическим проблемам, или к комбинации этих последствий.

Перечислим несколько наиболее ярких и знаковых предложений авторитетного издания и его экспертов:

— простить все долги черных американцев, включая долги по потребительским кредитам;

— изменить закон о Центральном банке США, обозначив в качестве критерия оценки деятельности Федрезерва уровень безработицы среди черных американцев (на практике это будет означать, что ЦБ будет из печатного станка субсидировать синекуры для расовых меньшинств, одновременно разгоняя инфляцию для всех остальных граждан).

Также предлагается сделать все банковские услуги бесплатными для черных, сделать только для черных ипотеку под ноль процентов, а для черных владельцев бизнеса — кредиты на его развитие под ноль процентов. Легко догадаться, из чьих процентных ставок и налогов будет субсидироваться столь щедрая программа. А для того чтобы социальная справедливость совсем расцвела, предлагается резко увеличить размер налога на наследство, что позволит заняться более активным перераспределением собственности, причем — по очевидным причинам — это будет “белая” собственность.

2. Ещё один признак болезни мирового фондового рынка. Креативный инженер Илон Маск обошёл сторонника продуманного долгосрочного инвестирования Уоррена Баффетта:

https://lenta.ru/news/2020/07/11/musk/

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние Маска в пятницу, 10 июля, увеличилось на 6,1 миллиарда долларов после того, как акции Tesla выросли на 11 процентов. В настоящее время состояние главы SpaceX оценивается в 70,5 миллиарда долларов, а состояние Баффетта — в 67,8 миллиарда долларов.

3. Мы привыкли, что в метро только и делают, что повышают цены за проезд. В Москве, однако, задумались о снижении:

https://moslenta.ru/news/poyavilis-podrobnosti-eksperimenta-po-snizheniyu-cen-na-proezd-v-moskovskom-metro-09-07-2020.htm?utm_source=from_lenta

Эксперимент по снижению стоимости проезда в московском метро на Таганско-Краснопресненской линии вне часа пик продлится 8-10 месяцев. Об этом говорится в заявлении главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, доступном на сайте ведомства.

По его словам, плату за проезд планируется снизить в сентябре на одной линии во внепиковый период утром. Размер скидки составит от 30 до 50 процентов. Целью эксперимента будет перераспределение нагрузки на городскую транспортную систему.

Логично, что это начинание проводят именно в формате эксперимента. Даже если цены снизят очень значительно, есть сомнения, что эта идея сможет сработать без изменения времени начала работы значительной части организаций (предприятий, вузов и так далее).