Лукашенко рассказал о целебной силе косы

15.07.2020, 19:30, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что от коронавируса помогает коса. Таким способом, утверждает руководитель республики, излечился глава витебского областного исполкома Николай Шерстнев.

«Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился», – цитирует Лукашенко «Царьград».

Он напомнил, что в начале эпидемии говорил о пользе тракторов в лечении коронавируса, и признался, что пошутил тогда. Лукашенко добавил, что весной нельзя было останавливать посевную, ведь тогда нечего было бы сейчас убирать, а в стране появилась бы угроза голода.

Также президент назвал хорошим годом 2020-й с точки зрения сельского хозяйства, и добавил, что важно работать на воздухе.

Ранее Лукашенко предлагал лечиться от коронавирусной инфекции медом. Также он советовал ходить в сухую парилку и мыть руки после бани. Он отметил, что можно выпить 100 граммов водки после водных процедур.