 

В Одессе инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

15.07.2020, 19:14, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в Одессе. Об этом сообщила в пресс-служба ГБР.

По данным следствия, несовершеннолетняя познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

“11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта”, – говорится в сообщении.

Несовершеннолетняя спустя несколько дней сообщила о случившемся своему учителю, который убедил ее обратиться в полицию, сообщается в релизе.

Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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