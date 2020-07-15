ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России

15.07.2020, 19:08, Новости дня

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к РФ из-за крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России. Это связано с крушением 17 июля 2014 года Боинга, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины. Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20», – цитирует представителя ЕСПЧ ТАСС.

На прошлой неделе Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к авиакатастрофе и сообщила о готовности отстаивать свою правоту в ЕСПЧ. МИД заявил, что иск Гааги стал ударом по двусторонним отношениям.