Впервые за несколько месяцев в Нью-Йорке за сутки не умер ни один пациент с COVID-19

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15.07.2020, 19:06, Разное


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«Впервые за несколько месяцев у нас есть 24-часовой период, когда в этом городе никто не умер от коронавируса. Давайте проведем еще много таких дней», – цитирует CNN де Блазио.

В настоящий момент показатель положительных тестов на коронавирус в Нью-Йорке составляет 2%. Власти предупреждают, что это не означает победу над вирусом. Более того, медики фиксируют рост заболеваемости среди молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет.

В настоящий момент в городе удвоено число мобильных фургонов для тестирования, людям массово раздают маски и призывают беречься.

Ранее президент США Дональд Трамп (Donald Trump) написал в Twitter о том, что в стране снижается смертность от COVID-19, несмотря на рост заболеваемости. Глава государства предположил, что увеличение числа новых случаев связано с наращиванием объемов тестирования.

По данным Университета Джона Хопкинса, США занимает первое место в мире по числу заболевших коронавирусом — свыше 3,4 миллионов заболевших и более 136 тысяч погибших. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Лос-Анджелесе – 140 576 подтвержденных случаев.

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