 

Россия провела в космосе испытания нового спутника-инспектора

15.07.2020, 18:53, Новости дня

Российские ученые в ходе испытаний новых образцов космической техники обследовали с близкого расстояния спутник РФ при помощи другого аппарата, информирует Минобороны.

«В ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата», – цитирует ведомство ТАСС.

В ходе исследования была получена ценная информация о состоянии обследуемого аппарата, ее передали на наземные средства управления.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ работает над созданием ядерного космического двигателя, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.



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