На Украине продали первый объект «большой приватизации»

15.07.2020, 18:48, Новости дня

Первый объект так называемой большой приватизации – киевский отель «Днепр» – был продан в среду на аукционе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО «Отель «Днепр». Цена превысила все ожидания, достигнув 1 млрд 111 млн гривен. Это почти в 14 раз больше от начальной цены», – написал глава украинского государства в Telegram-канале.

Уточняется, что все средства будут перечислены в государственный бюджет, отметил президент страны. Зеленский выразил надежду, что в скором времени начнется приватизация больших промышленных предприятий, что позволит искоренить коррупцию в государственном секторе, сократить убытки государственного бюджета.

Между тем, как сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива, парламент Украины перешел в режим «купи-продай» и все голосования проходят по предварительной договоренности. «Сегодня депутаты считают, что с ними должны договариваться заранее по их голосованиям. Они воспринимают это как возможность получить те или иные преференции. А что касается законопроектов, которые направлены на наведение порядка в нашей стране, за них тоже хотят получить преференции», – приводятся его слова на сайте партии.

Он также отметил, что именно благодаря договоренностям были приняты законы об игорном бизнесе и об альтернативной электроэнергии.

«Это все лоббистские законы. По его мнению, такое положение вещей помешало парламенту принять законопроект, позволяющий уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника», – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что согласно опросу фонда «Демократические инициативы», больше половины жителей Украины полагают, что события в государстве идут в неверном направлении.