Помпео высказался по поводу «российской пагубной деятельности»

15.07.2020, 18:48, Новости дня

Соединенные Штаты должны вести переговоры с Россией и «максимизировать» области сотрудничества с ней, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на видеоконференции, организованной газетой The Hill.

«Президент [США Дональд Трамп] ясно заявлял о том, что важно, чтобы мы вели переговоры с Россией. Я согласен с этим. У меня было множество переговоров с ними (российскими коллегами – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

Помпео отметил, что в ряде областей РФ и США могут сотрудничать. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы максимизировать эти возможности для сотрудничества от лица американского народа», – сказал шеф американской дипломатии.

Он указал на ряд сфер, где позиции обеих стран расходятся. «Это вмешательство РФ в Венесуэлу, их деятельность в Сирии, которая в корне подрывает важные интересы американской национальной безопасности. Мы ясно им давали понять это и вели переговоры с ними по поводу того, как мы можем снизить риск для Америки от российской пагубной деятельности», – утверждал Помпео.

Также Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».