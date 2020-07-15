 

Что произошло за ночь 15 июля

15.07.2020, 18:45, Разное

Коротко.

  • Сергей Фургал не знает о митингах в свою поддержку. Как рассказала член ОНК Ева Меркачева, общественникам запретили говорить с арестованным по подозрению в организации убийств губернатором Хабаровского края о протестных акциях. Новости Фургалу неоткуда узнавать: в СИЗО телевизор не работает, телефоны запрещены, а газету он последний раз видел в день своего задержания. Впрочем, пока что чиновник на свое содержание в изоляторе не жалуется.

  • За последние сутки в Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. Как сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией, общее число умерших с начала пандемии в столице выросло до 4234. Всего COVID-19 унес более 577 тысяч жизней по всей планете.

  • Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях за вмешательство в дела Гонконга. Ограничения могут коснуться тех людей и компаний, которые так или иначе участвовали в разработке закона о национальной безопасности Гонконга. Китай, в свою очередь, пригрозил принять ответные меры.

  • В Баку состоялся многочисленный митинг в поддержку национальной армии. Участники несанкционированной акции хотели выразить свою поддержку военным, чьи подразделения сейчас задействованы в боевых действиях на границе между Азербайджаном и Арменией.

    • Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    25.06 / Раскулачивание-лайт

    09.05 / Будет легче: россиян обрадовали скорым снятием карантина

    01.06 / Мнение: Пришло время понять, как дальше жить

    30.05 / Шамана Габышева признали опасным для себя и окружающих

    09.05 / Гоген Солнцев не позволяет своей пожилой супруге выходить из дома без противогаза

    15.07 / Мнение: Выйдет ли Украина из Минских соглашений?

    02.06 / Академик РАН Петр Глыбочко: “Коронавирус может привести к нарушению свертываемости крови”

    06.07 / Вместо игрушек: Зейн Малик подарил родившей ребенка 17-летней сестре дом за 250 тысяч фунтов стерлингов

    17.05 / Мнение: В Стерлитамаке сносят незаконный памятник Колчаку

    16.05 / Мнение: Письмо: “Интересны харизматичные, состоявшиеся личности”

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска