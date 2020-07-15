Элли Голдинг начала жить отдельно от своего мужа Каспара Джоплинга: в чем дело

15.07.2020, 18:42, Разное

Любимая певица британской королевской семьи и подруга принца Гарри, Элли Голдинг, покинула дом своего мужа, спортсмена-гребца и арт-дилера Каспара Джоплинга, в Оксфордшире и переехала в Лондон. Это случилось спустя 11 месяцев после их свадьбы и после ее интервью о том, что пока она не готова быть женой в стандартном понимании этого слова и рожать детей, а намерена сконцентрироваться на своей карьере. Само собой, поклонники певицы заподозрили неладное и решили, что в отношениях Элли и Каспара не все гладко, но она поспешила уверить их в обратном.

Я люблю своего мужа, но люблю и себя,

– заявила Элли в интервью The Mirror, отметив, что в нынешних реалиях ее устраивает “любовь на расстоянии”. По словам инсайдеров, 33-летняя Голдинг могла переехать от 28-летнего мужа еще раньше, если бы не пандемия коронавируса. Сейчас она намерена продвигать свой новый альбом – Brightest Blue, а он – получить степень магистра в Оксфордском университете.

Элли Голдинг и Каспар ДжоплингНапомним, Элли Голдинг и Каспар Джоплинг встречаются с 2017 года. Слухи о романе появились весной, а уже летом пара подтвердила отношения, отправившись вместе в отпуск на остров Капри. В августе 2018-го они объявили о помолвке, дав объявление в специальном разделе газеты The Times:

Объявлено об обручении Каспара, сына достопочтенного Николаса Джоплинга из Йоркшира и миссис Джейн Уорд-Алдам из Йоркшира, и Елены, дочери мистера Артура Голдинга из Хартфордшира и миссис Трейси Самнер из Уэст-Мидлендс.

Британская певица вышла замуж за Каспара Джоплинга 1 сентября 2019 года. В тот день поздравить новобрачных к Йоркскому собору приехали Кэти Перри и Орландо Блум, Сиенна Миллер с бойфрендом Лукасом Цвинером, принцессы Беатрис и Евгения с мамой Сарой Фергюсон, Джеймс Блант с супругой и многие другие.

Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга

В эти выходные я вышла замуж за любовь всей моей жизни в присутствии Бога и дорогих мне людей. Я переполнена благодарностью. Спасибо вам всем, кто стал частью особенного для меня момента, включая тех, кто для этого приехал в Йоркский собор издалека. Это место дорого мне, моему мужу и его семье. Я никогда не забуду вашу поддержку и щедрость. Мы оба шлем вам много любви и обнимаем вас. Целую,

– написала после свадьбы певица, которая до этого встречалась с участником группы McFly Дуги Пойнтером, диджеем BBC Radio 1 Грегом Джеймсом, с бростеп-музыкантом и продюсером Скриллексом, а также с диджеем Келвином Харрисом.