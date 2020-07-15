 

Кайли Дженнер подвинься: Рианна запускает авторскую линию уходовой косметики

15.07.2020, 18:42, Разное

Иногда слухи оказываются не просто слухами. Пока одни ждут, когда же Рианна выпустит новый музыкальный альбом, певица сосредотачивается на другой части своих профессиональных интересов и погружается в разработку новых косметических продуктов.

О том, что Рианна планирует запустить линию уходовой косметики в рамках Fenty Beauty, начали говорить еще в прошлом месяце. И вот наконец информация подтвердилась. Об этом сообщила сама певица у себя в Instagram.

Я старалась изо всех сил, чтобы не разболтать раньше времени… Fenty Skin поступит в продажу 31 июля эксклюзивно на fentybeauty.com!! Я вам этого не говорила!

– анонсировала старт продаж Рианна.

Линейка будет состоять из средств по уходу за кожей и телом – кремы, сыворотки, баттеры, средства для очищения и средства для защиты от УФ-излучения.

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Публикация от badgalriri (@badgalriri)14 Июл 2020 в 1:55 PDT



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