 

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 получил обновленную специальную версию

15.07.2020, 18:35, Новости дня

В российском отделении Toyota объявили о старте предварительных заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge.

Изменения коснулись не только кузова, но и салона. Отличить новинку можно по улучшенным бамперам, решетке радиатора, а также модернизированным воздуховодам. Также в салоне предусмотрели специальную прострочку на сиденьях и боковых панелях. Существенно доработана система безопасности, которая включает ряд новых опций, недоступных предшественнику.

Также известно, что под капотом внедорожника Land Cruiser 200 установлен 4,6-литровый бензиновый двигатель на 309 л.с. мощности. Приобрести обновленную модель Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge можно по цене от 6,1 млн рублей.



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