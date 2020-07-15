Компания Kia начала производить в РФ новую модель K5

15.07.2020, 18:35, Новости дня

На заводе «Автотор» приступили к серийному выпуску KIA K5, которая выступает в качестве преемника для KIA Optima.

Предполагается, что новинка поступит на российский рынок уже к осени 2020 года. Кроме того, седан поступит на российский рынок с 2-литровым бензиновым мотором и 2,5-литровым бензиновым агрегатом на 194 л.с. мощности. В разных версиях предусмотрена 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Во всех комплектациях ограничились передним приводом.

Эксперты констатировали, что новая модель окажется самой длинной по сравнению со всеми ранее выпущенными экземплярами. Кроме того, официальная премьера модели KIA K5 в РФ состоится уже в следующем месяце, а подробности о цене озвучат несколько позже.