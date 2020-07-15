 

Компания Kia начала производить в РФ новую модель K5

15.07.2020, 18:35, Новости дня

На заводе «Автотор» приступили к серийному выпуску KIA K5, которая выступает в качестве преемника для KIA Optima.

Предполагается, что новинка поступит на российский рынок уже к осени 2020 года. Кроме того, седан поступит на российский рынок с 2-литровым бензиновым мотором и 2,5-литровым бензиновым агрегатом на 194 л.с. мощности. В разных версиях предусмотрена 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Во всех комплектациях ограничились передним приводом.

Эксперты констатировали, что новая модель окажется самой длинной по сравнению со всеми ранее выпущенными экземплярами. Кроме того, официальная премьера модели KIA K5 в РФ состоится уже в следующем месяце, а подробности о цене озвучат несколько позже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / SRF – в Швейцарии политика, бизнес и наука объединились, чтобы развеять страхи перед 5G

20.05 / Шойгу сообщил подробности подготовки военно-морского парада в Петербурге

07.07 / Олега Сафронова заподозрили в работе на чешские спецслужбы в пользу США

03.06 / При пожаре в инфекционной больнице Петербурга не сработала сигнализация

23.06 / Болтон раскрыл мнение Трампа о Си Цзиньпине

30.05 / В мире: Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

30.05 / «Гознак» заявил о нарушении международного права при задержании Мальтой ливийских банкнот

19.05 / Пластырь из водорослей заживляет кожу диабетикам

16.06 / Эксперт: РФ для борьбы с COVID-19 использовала точные инструменты, а не методы мясника

07.07 / Турция начала новые испытания С-400 против американских истребителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска