“Мне было так страшно!”: Виктория Боня рассказала о пугающем ДТП в Италии

15.07.2020, 18:30, Разное

Популярная телеведущая Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram видеопубликацию, в которой пояснила о пугающем ДТП, произошедшем с ней в Италии. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что свой рассказ подписчикам о происшествии красавица озвучивала, одновременно управляя своей иномаркой на дороге. К слову, в ходе повествования она задекларировала свои очень хорошие навыки в вопросе вождения машины. Тем не менее, Боня рассказала, что недавно, возвращаясь из Италии в Монако, попала в весьма неприятную переделку. Совершив небольшую ошибку в выборе маршрута, она заехала на очень узкую улочку, с обеих сторон огражденную мощным каменным забором. В определенный момент автомобиль попросту “застрял” между препятствиями и движение вперед было невозможным. По словам ведущей, она очень испугалась и начала испытывать сильное сердцебиение. Свои ощущения знаменитость сравнила с испугом клаустрофоба, попавшего в замкнутое пространство. “Мне было так страшно!” – искренне призналась красотка фолловерам. Лишь немного совладав со своим испугом, она в итоге смогла выехать из каменной ловушки, двигаясь “по миллиметру”. Признавая ДТП в целом нелепым, телезвезда заявила, что в тот момент ей было не до смеха.

Комментарии фолловеров по поводу услышанного рассказа оказались довольно неоднозначными. В частности, представительницы прекрасного пола, находящиеся у Виктории Бони в подписчиках, поддержали любимицу, признав, что сами бы испугались на её месте. С другой стороны, поклонники-мужчины несколько усомнились в способностях ведущей как автоводителя. К слову, один из подписчиков порекомендовал впредь не вести подобных видеорепортажей, управляя одновременно транспортным средством. В итоге занятный пост хозяйки микроблога за несколько часов набрал более 180 тысяч просмотров.