Спасение Цирка в РФ: Росгосцирк готовится к выходу из кризиса

15.07.2020, 18:17, Разное

Коронавирус отразился на практически каждой отрасли в мире. Из-за пандемии многие организации не просто не смогли получить желаемый доход, но и фактически перестали работать. Цирк не стал исключением, так как представления подразумевают скопления людей, которые были запрещены постановлениями властей. Артисты данного жанра давно перестали считаться состоятельными людьми, так как интерес к их творчеству у зрителей за последние годы сократился. В начале 90-х была очень популярна программа «Все любят цирк». В ней ведущий часто говорил, что сцена его кормит, однако сейчас реалии сильно изменились.

В РФ все государственные цирки работают под руководством Росгосцирка. В минувшем году его директором был назначен Владимир Шемякин, который столкнулся с критикой из-за отсутствия опыта в отрасли. Несмотря на это, ему удалось получить поддержку от государства и сохранить рабочие места для артистов. Тяжелее было тем, кто существует «на вольных хлебах». Прокатчики, работающие в частном порядке, нередко вынуждены отказываться от поддержки сотрудников из-за отсутствия дохода. В Росгосцирке уверены, что кризис скоро закончится, ввиду чего цирки возобновят работу и смогут снова приносить прибыль.

Бывший глава ведомственной организации Дмитрий Иванов имел немного иной подход к работе цирков. Он мог соблюдать баланс между расходами и доходами. Несмотря на это, даже в его сторону часто звучали негативные высказывания. Многие его коллеги при нем называли цирк «конвейером», так как программа представлений практически не менялась. Заместить потери доходом удалось только после того, как Иванов позволил прокатчикам работать на аренах Росгосцирка, предложив им выплачивать четкие суммы, прописанные в официальных договорах. В итоге государственную поддержку отрасли удалось снизить, так как поступления в нее начали возрастать на фоне увеличения заработка.

Росгосцирк сейчас активно готовится к выходу из застоя. Первым шагом к этому станет постановка под названием «Соло для слона с оркестром», которую планируют показывать в Сочи. В 1975 году вышел одноименный фильм, в котором Евгений Леонов сыграл директора цирка с фамилией Иванов.

Владимир Шемякин за несколько месяцев карантина постарался последовать предписаниям Владимира Путина и навести порядок в Росгосцирке. Несмотря на это, внимание общественности привлекла всего одна видеоконференция с коллегами по вопросам застоя. Пока действия директора сложно оценить, так как цирк еще не смог восстановить работу, однако Шемякин сделал все для того, чтобы сохранить рабочие места и поддержать артистов, готовя площадку для их возвращения.

Источник: uralinform.ru