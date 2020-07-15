 

Замглавы «Почты России» Емельченкова отправили под домашний арест

15.07.2020, 18:16, Новости дня

Чертановский суд Москвы заключил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, до 13 сентября.

«Выслушав мнения сторон, суд пришел к выводу о том, что ходатайство следствия о домашнем аресте составлено с соблюдением норм действующего законодательства, и постановил назначить ему эту меру пресечения до 13 сентября», – передает ТАСС решение судьи Юлии Черниковой.

Напомним, Емельченкову было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. В обвинительном заключении говорится, что Емельченков причинил ущерб «Почте России» на 67 млн рублей. Вины своей он не признает.

СМИ сообщали, что Емельченков был задержан по подозрению в картельном сговоре.



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