Вакцина БЦЖ снижает смертность от коронавируса – исследование

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15.07.2020, 18:10, Новости дня

Группа американских ученых пришла к выводу, что вакцина БЦЖ снижает риск осложнений и летального исхода от коронавирусной инфекции. Результаты исследования, охватывающего период пандемии до 22 апреля, опубликованы в журнале PNAS (журнал Национальной академии наук США).

Ученые отмечают, что предположения о выработке неспецифического иммунитета при вакцинации БЦЖ высказывались и ранее. На основании статистических данных (учитывались охват вакцинацией, статус программы вакцинации (проводилась в прошлом или проводится до сегодняшнего дня), количество граждан старше 65 лет, количество городского населения, уровень смертности от COVID-19) исследователи пришли к выводу, что “между вакцинацией БЦЖ и смертностью от COVID-19 прослеживается постоянная связь”.

“Например, страны с более строгой политикой вакцинации БЦЖ имели значительно более низкий уровень смертности от COVID-19 на 1 млн жителей. В странах с текущей программой вакцинации БЦЖ смертность была ниже, чем в странах, где вакцинация БЦЖ не проводилась или была прервана”, – говорится в исследовании.

По подсчетам ученых, увеличение охвата вакцинацией БЦЖ на 10% снижает смертность от COVID-19 на 10,4%.

В качестве примеров приводится разница в уровне смертности в Восточной и Западной Германии, а также в Западной и Восточной Европе.

Так, до объединения Германии в ГДР проводилась массовая вакцинация БЦЖ, в ФРГ – нет. Во время эпидемии коронавируса в восточных регионах Германии средний уровень смертности был почти в три раза ниже, чем на западе страны. Аналогичная закономерность прослеживается и при сравнении стран Западной и Восточной Европы: в западных государствах смертность была в 9,92 раза выше, чем в восточных, где в большинстве продолжают действовать программы вакцинации БЦЖ. Например, в самых пострадавших странах Европы (Франции, Германии, Великобритании) программы вакцинации работали в XX веке, но впоследствии были свернуты.

Вместе с тем в аннотации к исследованию сказано, что к полученным результатам следует относиться с осторожностью, а защитные свойства вакцины БЦЖ при коронавирусной инфекции необходимо подтвердить клинически.

Исследование с аналогичными выводами публиковалось в апреле текущего года.

Вакцина БЦЖ была изобретена около 100 лет назад, она обеспечивает иммунитет к туберкулезу, при этом усиливая врожденные механизмы иммунной системы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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