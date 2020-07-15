Киевский отель “Днепр” продан за 1,11 млрд грн. Зеленский заявил, что “начал приватизацию с себя”

15.07.2020, 18:10, Новости дня

Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал на аукционе киевский отель “Днепр” за 1,11 млрд грн при стартовой цене около 80 млн грн. Об этом сообщается на сайте ФГИ.

“Прозрачная приватизация отеля “Днепр” доказала, что времена закрытых процессов прошли. Власть своими действиями показывает, что она открыта для людей и инвесторов”, – заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

По данным ФГИ, в аукционе приняли участие 29 компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продажу отеля, заявил, что этот аукцион дал старт программе большой приватизации.

“Приватизацию мы начали с себя: этот объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца. Приватизация – отличный способ привлечения инвестиций в нашу страну”, – написал он в Telegram.

Как пишет LIGA.net, победителем торгов стала компания “Смартленд”, зарегистрированная в Броварах Киевской области. Размер уставного фонда – 11,3 млн грн. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатация недвижимого имущества. Конечный бенефициар “Смартленда” – ООО “Айс Таун”, 82,29% акций которого принадлежат киевлянину Алексею Игунину.

Сенниченко заявил, что инвестор должен будет перечислить всю сумму после проверки на добропорядочность.

Отель “Днепр” расположен в центре Киева, на улице Крещатик, 12. Общая площадь 12-этажного отеля – почти 13 тыс. м². Нардеп от “Слуги народа” Андрей Холодов заявлял, что стартовая цена гостиницы была занижена в три раза.