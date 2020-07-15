 

Дуда рассказал, как «зубровка» помогла ему раскусить российских пранкеров

15.07.2020, 18:08, Новости дня

Польский президент Анджей Дуда пояснил, что заподозрить неладное в разговоре с российскими пранкерами, представившимися генсеком ООН Антониу Гутеррешем, помогло особое произношение слов.

«Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий», – сообщил Дуда в своем Twitter.

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду.

«Президент (Дональд – экс-председатель Европейского совета – прим. ВЗГЛЯД) Туск передал мне интересный подарок с вашей родины. Называется «зубровка». Это очень крепкий напиток», – сказал «Гуттереш» в разговоре с Дудой.

Зубровка – крепкий алкогольный напиток, который производится в России, Белоруссии и Польше.

Также пранкеры от имени генсека предложили президенту Польши забрать Львов и другие польские города. После этих слов Дуда начал буквально заикаться. «Что, простите?! Нет, нет, нет, нет» – сказал польский президент. По его словам, такие идеи даже не обсуждаются в Польше.

Напомним, Дуда был переизбран главой Польши на второй срок. Газета ВЗГЛЯД предполагала, что президентом республики останется Дуда. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля – национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть.



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