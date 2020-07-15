 

СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

15.07.2020, 18:08, Новости дня

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабарвского Края Виктора Ишаева, которого обвиняют в растрате 7,5 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что бывшего чиновника обвиняют по статье о растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере. При этом ранее дело велось по статье о мошенничестве.

О задержании Ишаева стало известно утром 28 марта 2019 года. Следственный комитет РФ сообщил, что дело было возбуждено в связи с хищениями у Роснефти. Сам экс-глава региона отказался признавать вину.

В марте 2019 года Ишаев был отправлен под домашний арест по решению Басманного суда.



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