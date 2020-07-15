Медитация связана со снижением риска болезней сердца и сосудов

15.07.2020, 18:05, Разное



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У людей, которые медитируют, ниже риск развития сердечно-сосудистых болезней, показало исследование, опубликованное в American Journal of Cardiology.

Ряд исследований показывал пользу медитации при различных состояниях, например, при нарушениях сна и депрессии. Американская кардиологическая ассоциация в 2017 году делала заявление, что медитация может снижать риск сердечно-сосудистых болезней. Есть некоторые данные, что она связана со снижением артериального давления, нормализацией уровня холестерина, отказом от курения.

Авторы нового исследования указывают, что имеющиеся научные данные о влиянии медитации на сердечно-сосудистый риск сравнительно слабы. Их новая работа отличается охватом большого количества участников. Полученные данные дополняют доказательства пользы медитации.

Ученые из Бэйлорского медицинского колледжа (Baylor College of Medicine) и их соавторы использовали данные крупного ежегодного опроса, который охватывает тысячи жителей США. Этот опрос (National Health Interview Survey) включает большое количество информации по различным вопросам, связанным со здоровьем.

Авторы исследования проанализировали данные 61 тысячи человек. Примерно 10% из них сообщили, что практикуют какие-либо виды медитации. Оказалось, что в этой группе гораздо реже, чем у немедитирующих, встречаются как факторы риска болезней сердца и сосудов, так и сами эти болезни:

ишемическая болезнь сердца – на 49%;

высокий уровень холестерина в крови – на 35%;

диабет – на 30%;

инсульт – на 24%;

гипертония – на 14%.

«Я верю в медитацию, поскольку она может давать нам ощущение умиротворения и облегчение стресса, приводя к улучшению нашего эмоционально состояния», – объяснил Чаякрит Криттанавонг (Chayakrit Krittanawong), соавтор исследования.

Авторы указывают, что таким результатам исследования могли способствовать факторы образа жизни, которые сопутствуют медитации. Они обнаружили, что в данном случае за снижение сердечно-сосудистого риска как минимум частично были ответственны физическая активность и ограничение употребления алкоголя.

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