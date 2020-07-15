Мнение: Наказала палкой за секс в кустах

15.07.2020, 17:55, Разное

Если бы она знала, что её истерические порывы разойдутся по Сети, как жареные пирожки, стала бы вести себя точно так же?

Сегодня ставропольская пенсионерка решила побить не только рекорды по упоминаемости ее родного края в СМИ, но и – буквально – надавать хороших люлей совокупляющейся в кустах паре. Женщина, решившая то ли воспитать, то ли наказать “негодяев”-развратников, полезла к ним в объятия не с розгами, но с увесистой доской:

Примечательно, что голубки обустроили себе любовное ложе мужчина прямо под окнами жилого дома и буквально в двух шагах от проезжей части.

Комментаторы, кстати, не остались в стороне от “горячей” темы и поддержали…пенсионерку. Не “потерпевшую” сторону конфликта, а женщину строгих взглядов или (как знать?) попросту завистницу :))