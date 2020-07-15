 

Мнение: Наказала палкой за секс в кустах

15.07.2020, 17:55, Разное

Если бы она знала, что её истерические порывы разойдутся по Сети, как жареные пирожки, стала бы вести себя точно так же?

Сегодня ставропольская пенсионерка решила побить не только рекорды по упоминаемости ее родного края в СМИ, но и – буквально – надавать хороших люлей совокупляющейся в кустах паре. Женщина, решившая то ли воспитать, то ли наказать “негодяев”-развратников, полезла к ним в объятия не с розгами, но с увесистой доской:

Примечательно, что голубки обустроили себе любовное ложе мужчина прямо под окнами жилого дома и буквально в двух шагах от проезжей части.

Комментаторы, кстати, не остались в стороне от “горячей” темы и поддержали…пенсионерку. Не “потерпевшую” сторону конфликта, а женщину строгих взглядов или (как знать?) попросту завистницу :))

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Иммунолог Виталий Зверев рассказал о способе побороть коронавирус в России

02.06 / Мнение: В Китае ставят камеры в квартиры: правильно делают

13.05 / Babiy Jar

28.06 / Мнение: Исповедь харассера

12.07 / Мнение: Как преподавали Всемирную историю в годы в ВОВ

14.07 / Мнение: Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США

05.06 / Билл Гейтс прокомментировал обвинения в чипировании людей под видом вакцинации

24.06 / Прилетевший в Москву президент Кыргызстана не пришел на парад Победы

08.07 / Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

28.06 / Мнение: Хрен с ними, с шахматами, когда Белый Дом уже покрасят?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска