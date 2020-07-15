“Пытался написать моё имя мочой”: Хёрд рассказала о проделке Деппа

15.07.2020, 17:53, Разное

Голливудская звезда Эмбер Хёрд пояснила об одной из проделок бывшего супруга Джонни Деппа, произошедшей в период их совместной жизни. Пикантная история всплыла в ходе судебного процесса по делу о клевете.

Во время одного из судебных заседаний свидетель Бен Кинг, бывший управдомом у популярного актера, заявил, что однажды Эмбер Хёрд поделилась с ним рассказом об одном из странных поступков, который совершил Джонни Депп во время пребывания в брачных отношений с актрисой. “Он пытался написать моё имя мочой на стенах и ковре, пока шел по дому”, – так процитировал служащий слова голливудской красотки. Впрочем, далее свидетель упомянул, что лично он не обнаруживал никаких следов мочи в помещениях.



Стоит отметить, что Бен Кинг также заявил о частых перебранках звездной пары, которые назвал “ссорами школьников”. По его словам, Хёрд могла позволить себе выпить пару бутылок вина за вечер и неоднократно предпринимала попытки спровоцировать Деппа на ссору. Об этом пишет Mirror.