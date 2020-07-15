Мнения: Интересы РФ и Чехии прямо пересекаются в военной области

15.07.2020, 17:48, Новости дня

Одним из заметных событий этого года стало ухудшение отношений между Россией и Чехией из-за демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6 и установки в районе Ржепорые памятного обелиска власовцам. Дело не ограничилось исключительно громкими заявлениями политиков.

Одним из заметных событий этого года стало ухудшение отношений между Россией и Чехией из-за демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6 и установки в районе Ржепорые памятного обелиска власовцам. Дело не ограничилось исключительно громкими заявлениями политиков.

Всё чаще в этой связи стали звучать названия как российских, так и чешских спецслужб – Службы безопасности и информации (Bezpecnostni informacni sluzba; BIS), Управления по внешним связям и информации (Urad pro zahranicni styky a informace; UZSI) и Военной разведки (Vojenske zpravodajstvi; VZ).

Едва в сентябре 2019 года в Праге приняли решение о демонтаже статуи Конева, и российско-чешские отношения дали глубокую трещину, немедленно закипели шпионские страсти. Директор BIS Михал Коуделка объявил о разоблачении крупной российской разведывательной сети. А едва 3 апреля 2020 года памятник демонтировали, как издание Respekt со ссылкой на сотрудников чешских спецслужб сообщило, что представитель Россотрудничества якобы получил задание отравить ядом рицин старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра Прага Зденека Гржиба.

В чешских СМИ началась антироссийская кампания. Чехия выслала двух сотрудников Россотрудничества, РФ в ответ отправила домой двух чешских дипломатов. «Рициновое дело» закрыли. В итоге репутационный ущерб понесло как посольство РФ в Праге, так и местные антироссийские политики, которым не удалось предстать в роли жертв.

Но эта история выглядела как некий фарс. Чего уж точно нельзя сказать о задержании советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. Его, по словам адвокатов, обвиняют в том, что журналист с 2012 года работал на спецслужбы Чехии, а пять лет спустя получил «задание», и начал передавать чехам сведения о поставках российского оружия в страны Ближнего Востока и Африки.

И у многих возник вопрос. Как такую маленькую страну, как Чехия, могли интересовать такие крупные вопросы, как глобальная торговля российским оружием? Безусловно, возможности чешских BIS, UZSI и VZ несопоставимы с ЦРУ, немецкой БНД или «Моссадом».

Однако недооценивать её возможности не стоит. Чехия – развитая страна, где доходы на душу населения примерно такие же, как в Италии и Израиле. У неё имеются собственные интересы, у неё есть деньги на свои спецслужбы. В то же время и взаимодействие с партнёрами по НАТО и ЕС нельзя сбрасывать со счетов.

Для того, чтобы понять направления деятельности чешских спецслужб, вполне достаточно открытых источников. Весьма красноречива здесь биография руководителя BIS Коуделки. В числе прочего, он говорит по-русски, два года стажировался в Великобритании, год – в Канаде. А в 2019 году его приняла директор ЦРУ Джина Хаспел, высоко оценившая деятельность чешских бойцов «щита и меча». Это лишний раз доказывает, что BIS, UZSI и VZ тесным образом сотрудничают со спецслужбами других государств ЕС и НАТО, причём дело не сводится исключительно к мелким заданиям.

Ключевые направления работы прямо названы на сайте VZ, и среди них – Россия. Кроме того, директор Внешней разведки Марек Шимандль тоже говорит по-русски, как и Коуделка. И чехи вполне могут работать на российском направлении в интересах коллег по ЕС и НАТО. Благодаря родству чешского и русского языков, чехам легче освоить русский, чем англичанам, испанцам или норвежцам. Предубеждений к гражданам Чехии (до истории с памятником Коневу) в нашей стране было значительно меньше, чем к их соседям из Польши, или тем же американцам. Следовательно, им должно быть легче установить доверительный контакт с интересующим их гражданином России.

В Праге располагается европейская штаб-квартира «Радио Свобода». С этим связана одна из самых значительных операций BIS. В апреле 2003 года она сообщила о том, что сорвала попытку обстрела штаб-квартиры Радио Свобода. По её сведениям, руководители Ирака того времени направили в Прагу группу агентов с переносным гранатомётом, четырьмя автоматами, двумя пулемётами и 11 пистолетами. Насколько это правда – остаётся только гадать. Кроме того, чешские воинские контингенты есть в Боснии, Косово, Афганистане. И там тоже работают в тесном контакте с коллегами по ЕС и НАТО чешские спецслужбы, и их интересы там едва ли совпадают с российскими.

В докладах чешских спецслужб последних лет РФ постоянно обозначается как одна из главных угроз. И нельзя сказать, что речь идёт исключительно о желании понравиться «большим» союзникам. У РФ и Чехии есть объективное несовпадение интересов, отнюдь не сводящееся к членству последней в ЕС и НАТО или к оценкам недавней истории со стороны политиков двух стран. И дело Ивана Сафронова (безотносительно его виновности или невиновности) лишь высветило то, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток.

Интересы РФ и Чехии прямо пересекаются в военной области. По данным Министерства промышленности и торговли Чехии за 2017 год, чешскую военную продукцию покупали в 106 странах мира, что принесло казне около одного млрд долларов. Среди покупателей – такие страны, как США, Италия, Израиль, Индия, Ирак. На заводах Aero Vodochody близ Праги выпускают учебно-боевые и учебно-тренировочные самолёты Aero L-159 ALCA. Предприятие имеет совместные проекты с «Боингом», компаниями из европейских стран, бразильской Embraer, и даже в течение 15 лет выпускало по лицензии американские вертолёты компании Sikorsky Aircraft.

Завод компании «Ceska zbrojovka» в городе Угерски-Брод входит в мировую десятку производителей стрелкового оружия, и имеет дочерние предприятия в США и Перу. На заводах той же компании в городе Всетин делают боевую разведывательную машину BVP-1PPK Snezka. Чешские компании Tesla, Era и Ramet хорошо зарекомендовали себя на рынке РЛС, средств радиотехнической разведки, систем управления и связи. Выпускают чехи и танковую броню, и значительное количество боеприпасов. Помимо заводов, в стране имеется целая сеть работающих на оборонку НИИ, курируемых BIS и VZ.

В плане гражданской продукции Чехия – тоже страна отнюдь не третьего мира. На её заводах выпускают электронику, а также локомотивы, станки, продукцию химической промышленности, лекарства, которые она экспортирует более чем в 100 стран мира – в том числе и в Россию. По доле промышленности в ВВП (около 38%), Чехия занимает первое место в Евросоюзе. Добавим, что в стране работают две АЭС советского типа («Дукованы» и «Темелин»), а большую часть газа чехи покупают в России. Тем самым промышленность и энергетика – ещё одна область, где Чехия имеет к нашей стране вполне собственный интерес, в том числе как к поставщику ресурсов и рынку сбыта своих товаров.

Политическое соперничество РФ и Чехии тоже имеет место. Если посмотреть годовой отчёт чешского МИД за 2019 год, то перед нами открывается страна с достаточно широкими географическими интересами. Так, чешские дипломаты активно работали в Эфиопии, Замбии, Мьянме, Камбодже. А зоной их особых интересов являются шесть постсоветских государств «Восточного партнёрства» и бывшей Югославии, причём Чехия активно действует там как по линии ЕС, НАТО, ОБСЕ и ООН, так и самостоятельно. Особо подчеркнём, что чехи вносят один из самых больших вкладов в продвижение «партнёрства» наряду с Польшей, Германией, Швецией.

Но, говоря о серьёзности чешских спецслужб, следует отметить, что повод относиться к себе без должного почтения они всё же дают.

Так, в период пребывания во главе BIS Михала Коуделки среди угроз всё чаще стал упоминаться Китай, и это (вряд ли случайно) совпало с ухудшением американо-китайских отношений. Когда началась пандемия коронавируса, он счёл, что поставки в Чехию китайских респираторов превращаются в «политическое оружие» Поднебесной. И его тут же поправил глава МИД Томаш Петржичек. «Это преувеличение… Сегодня ситуация такова, что в Китае их вынужден покупать каждый».

Ещё ярче это проявилось в оценках угрозы со стороны России. Так, в 2018 году президент Милош Земан раскритиковал BIS за излишнее внимание к РФ и недостаток его к проблеме исламского экстремизма, когда имама пражской мечети обвинили в поддержке терроризма, а BIS не сразу пресекла его деятельность. «Они просто подглядывают. Там, где они должны искать террористов… Они его не находят».

А спустя год выразился ещё резче: «Пусть господин Коуделка вместо поиска… русских шпионов займётся организованной преступностью». Что касается «рицинового дела», то в его подлинности буквально сразу же усомнился премьер Андрей Бабиш.

Тем самым получается, что деятельность чешских спецслужб является в значительной степени политизированной. К тому же их деятельность контролирует парламент, где сидят представители девяти самых разных партий. Разброс мнений относительно РФ в нём огромен – там есть как яро антироссийские ТОП09 и Гражданско-демократическая партия, так и пророссийские коммунисты, и националисты из партии «Свобода и прямая демократия». Учитывая тесную связь спецслужб Чехии с партнёрами по ЕС и НАТО, в их деятельности вполне естественно на руководящих должностях находятся атлантисты и люди, настроенные антироссийски. Но президент и министры могут с их выводами открыто спорить, и проводить иную политику.

И в этих спорах – вся суть чешского государства. Там нет жёсткой вертикали власти, и люди на вершине государственной власти и в руководстве спецслужб могут иметь совершенно разные точки зрения, и действовать в соответствии с ними. То же самое произошло и в истории с памятником маршалу Коневу. Государственное руководство Чехии выступало против его сноса, однако на уровне районов Прага-6 и Ржепорые власть находится в руках глубоко оппозиционных антироссийских политиков. И они, пользуясь широкими полномочиями местного самоуправления, убрали монумент, а у президента или премьера не было полномочий это пресечь и наказать старост Коларжа и Новотного.

Тем самым спецслужбы Чехии – во многом зеркало чешского государства, которое не входит в число главных мировых игроков, однако к третьеразрядным странам никак не относится. Чехия встроена в систему ЕС и НАТО, но имеет и собственные интересы, которые нередко входят в столкновение с российскими. И её спецслужбы, действуя как по линии ЕС и НАТО, так и самостоятельно, в значительной степени заточены на противодействие России, и недооценивать это нельзя.

Другое дело, что их возможности ограничены, что показывают постоянные споры с высшими руководителями страны. А это, в свою очередь, отражает огромную палитру мнений насчёт России, существующих и в народе, и в чешской политической элите. Так что поправку на данное обстоятельство при оценке и чешских спецслужб, и Чехии как государства, тоже сделать стоит.

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