 

В РФ придумали способ борьбы с неплательщиками алиментов

15.07.2020, 17:48, Новости дня

Минюст и ФССП собираются запретить способ ухода от ответственности должников по алиментам путем выплат символических сумм, сообщил директор ФССП, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

По его словам, есть хитрость, когда «должники по алиментам платят по 500 рублей, а долг – несколько сот тысяч. И их к уголовной ответственности в отдельных случаях привлечь нельзя». «Чтобы минимизировать эту хитрость, готовим совместно с Минюстом такие изменения в закон», – передает ТАСС слова Аристова.

Он также отметил, что угроза административной и уголовной ответственности повлияет на тех, кто скрывает доходы от уплаты алиментов.

По его словам, введение административной преюдиции – сперва административный штраф за неуплату алиментов, а при повторном нарушении в течение года уголовная ответственность – дали свой эффект, и в 2019 году приставы взыскали на 2 млрд рублей с алиментщиков больше, чем в 2018 и 2017 годах. В году взысканная сумма по алиментам выросла уже на полмиллиарда рублей.

Кроме того, Аристов считает, что это полностью не повлияет на алиментщиков, ведущих асоциальный образ жизни.

«Из 43 тыс. приговоров, вынесенных судами в течение прошлого года, 35 тыс. – это исправительные работы. Когда его трудоустраивают, мы удерживаем часть средств, но зарплаты у них небольшие, а суммы долга очень большие», – отметил Аристов.

Ранее в Совете Федерации решили обсудить возможность создания в РФ алиментного фонда для решения проблемы задолженности с алиментами.



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