 

Мнение: Проведет ли Путин денежную реформу?

15.07.2020, 17:44, Разное

Пошли разговоры о новой деноминации рубля. Мол, на руках у народонаселения скопилось чересчур много денег. Причем налички. В марте, когда упали цены на нефть, а народ посадили на самоизолцию, наличная денежная масса выросла на 700,9 млрд рублей, в апреле — на 544 млрд, в мае — на 248,8 млрд, в июне — еще на 391,8 млрд рублей.   За четыре месяца в обращение поступили купюры на 1,9 трлн рублей. Общий объем наличной денежной массы на 1 июня достиг исторического рекорда в 11,2 трлн.

Но вот что интересно, в «наличку» уходит бизнес. Только за март и апрель корпорации взяли в банках 1,444 триллиона рублей новых кредитов — больше, чем за предыдущие 12 месяцев, вместе взятых (913 млрд). Одновременно со счетов юридических лиц «ушло» в нал 804 млрд рублей. (отсюда).

В общем, власти ломают голову, что с этим делать. И, похоже, не видят других вариантов, как провести деноминацию… Обменять старые деньги на новые, убрав с новых несколько нулей…

Но, честно говоря, не думаю, что Путин даст добро на шаг, который де-факто равносилен конфискации части сбережений народонаселения. Потому что все прежние денежные реформы в стране неизменно оборачивались тем, что народ становился беднее, лишаясь части своих накоплений.

Путин едва ли хочет вписаться в генетический код жителей России еще и как президет-деноминатор. Думаю, что ему уже вполне достаточно остаться в исторической памяти людей главой государства при котором увеличился пенсионный возраст и изменилась конституция….

К тому же не за горами выборы в Госдуму. А народ может и осерчать на деноминацию и проголосовать за кого угодно, только не за партии и кандидатов, отобранных и утвержденных Кремлем.

В общем, думаю, что разговоры о деноминации – это не более чем разговоры.

Или я ошибаюсь?

На снимке: обмен денег в 1961 году, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / В ВОЗ опровергли все слухи о пользе курения в борьбе с коронавирусом

22.06 / Наталья Варлей рассказала о муже-наркомане и домогательствах Леонида Гайдая

18.04 / Мнение: Сижу теперь как дурак фрустрированный

28.06 / Эксперты дали 5 советов для сохранения автомобиля от разборки на улице

29.05 / Мнение: Расширение баз

08.06 / Мнение: Так что же происходит в США?

27.06 / New York Times: Россия предложила афганским боевикам премии за головы американских военных

17.06 / Для освобождения россиян действовать в отношении ПНС Ливии стоит с позиции силы, считает политолог

18.05 / Мнение: Фишер без маски гуляет по Москве: аттракцион года

08.07 / Мнение: Коронавирус отбраковывает последний след неандертальцев из человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска