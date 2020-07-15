 

Число задержанных на протестной акции в Минске превысило 180

15.07.2020, 17:42, Разное

Число задержанных в Минске участников акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на пост президента выросло до 189. Такие данные приводит правозащитный центр «Весна».

Стихийное шествие началось в столице Беларуси около шести часов вечера накануне, спустя два часа сотрудники правоохранительных органов начали уводить демонстрантов и журналистов в автозаки. Акция проходила на центральном проспекте Независимости. Были случаи и жесткого задержания: некоторых протестующих останавливали силовики в штатском, заламывали руки и уводили в машины. В сети также появились видео столкновений с бойцами ОМОН.

Акции протеста прошли и в других городах: Гомеле, Бресте, Гродно, Могилеве. По данным издания Tut.by, по всей стране было задержано не менее 215 человек. МВД Беларуси призывало жителей страны «проявить разум и мудрость» и воздержаться от участия в стихийных митингах.

Протестующие вышли на улицу после того, как ЦИК отказался регистрировать кандидатом арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико — одного из соперников Александра Лукашенко на предстоящих выборах. Ранее из предвыборной гонки выбыл бывший глава Парка высоких технологий Валерию Цепкало: ЦИК забраковал больше половины собранных подписей в его поддержку.

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Источник: Новая газета



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