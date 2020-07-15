Джим Керри признался, что Рене Зеллвегер была любовью всей его жизни

15.07.2020, 17:40, Разное

Джим Керри нечасто дает интервью и еще реже в них откровенничает. Неожиданное признание от актера прозвучало в студии Говарда Стерна на Sirius XM во время обсуждения полуавтобиографической книги актера Memoirs and Misinformation: A Novel.

Мемуары вышли в начале этого месяца. В них Керри много пишет о своих романах, в том числе об отношениях с Рене Зеллвегер. Актеры познакомились на съемках фильма “Я, снова я и Ирэн”. Они встречались около года и расстались в конце 2000-го. В книге Керри признается, что этот недолгий роман был для него самым важным, а Зеллвегер – любовь всей его жизни.

Комментируя книгу, Стерн отметил, что был очень удивлен не только откровенностью повествования, но и самим фактом, что актера с Рене связывают столь сильные чувства.

Это правда, она была для меня очень важна. Она особенная. Считаю, она прекрасна,- подтвердил свои же слова Керри.

Джим Керри и Рене Зеллвегер, 2000 год

Сейчас в личной жизни Джима затишье. В начале 2019-го актер расстался с коллегой по сериалу “Шучу” 35-летней актрисой Джинджер Гонзагой, с которой встречался меньше года. Этот короткий роман стал первыми отношениями Керри после того, как в 2015 году его бывшая возлюбленная, визажист Катриона Уайт, покончила с собой через неделю после расставания с актером.

До этого Керри был дважды женат: 8 лет продлился его брак с Мелиссой Уомер, которая родила ему дочь Джейк Эйр, семейный союз с коллегой по фильму “Тупой и еще тупее” Лорен Холли не продлился и года.

Рене Зеллвегер, 2020 год