Натали Портман ждет третьего ребенка: фотодоказательство

15.07.2020, 17:40, Разное

Натали Портман и хореограф Бенжамен Мильпье вскоре вновь станут родителями: по крайней мере, такой вывод напрашивается после новых фотографий папарацци. Официальных комментариев от представителя актрисы пока нет, но на снимках уже заметны изменения в ее фигуре, которые трудно скрыть даже платьем свободного кроя. Папарацци удалось поймать пару на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе еще 9 июля, однако на фотоагентствах кадры были опубликованы лишь сегодня.

Напомним, Натали и Бенжамен начали встречаться во время съемок фильма “Черный лебедь”, в котором она исполнила главную роль, а он был хореографом-постановщиком. В декабре 2010 года представители пары сообщили, что Портман и Мильпье обручились. 4 июня 2011 года на свет появился их первенец, сын Алеф Портман-Мильпье, а через год молодые родители поженились. Дочь Амалия родилась 22 февраля 2017 года.