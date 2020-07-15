 

Замгендиректора «Почты России» не признал вину

15.07.2020, 17:30, Новости дня

Заместитель гендиректора «Почты России» по информационным технологиям Сергей Емельченков отказался признать вину в инкриминируемом ему превышении должностных полномочий в суде.

«Емельченков не признает вину в предъявленном обвинении», – сообщил следователь в Чертановском суде, где рассматривается ходатайство о домашнем аресте фигуранта, передает РИА «Новости».

Емельченков попросил избрать более мягкую меру пресечения.

«Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками, прошу мне избрать более легкую меру», – сказал обвиняемый.

Напомним, Емельченкову было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

СМИ сообщали, что Емельченков был задержан по подозрению в картельном сговоре. Отмечалось, что также был задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, чья компания была одним из поставщиков «Почты России».



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