Лобачева попросила не прописывать Арзамасову в квартиру после свадьбы с Авербухом

15.07.2020, 17:23, Разное

Сенсационные данные вскрылись, когда в Сети появились фото, на которых Илья Авербух недвусмысленно держит руку на колене Лизы Арзамасовой. Вскоре расплывчатый комментарий дала актриса, прославившаяся благодаря комедийному сериалу “Папины дочки”. Она заявила, что очень счастлива, и попросила всех успокоиться.

Позже Илья Авербух подтвердил, что встречается с артисткой, но подробно об отношениях говорить отказался. Зато не стала молчать его бывшая жена, прославленная фигуристка Ирина Лобачева. Она давно не выступает и занимается тренерской работой. Правда, в последнее время об Ирине вспоминают только из-за скандалов. Ходят слухи, будто у спортсменки проблемы с алкоголем.

Ирина Лобачева не понаслышке знает, кто такая Лиза Арзамасова. Они вместе работали в ледовом шоу. Фигуристка назвала актрису милой, однако отметила, что попросила сына быть с ней поосторожнее.

“Я вчера Илье звонила, но он почему-то не взял трубку. Тогда я передала Илье свое мнение через нашего сына: “Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!” Сын у меня умный. Я думаю, он правильно все до отца донесет, они сами разберутся”, – высказалась Лобачева.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Июл 2020 в 5:34 PDT

Фигуристка считает, что Арзамасова не так проста, как кажется. Она указала на то, что Илье Авербуху 46 лет, а девушке только 25 – дескать, о какой любви может идти речь. “Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее”, – выразила мнение спортсменка.

Ирина предположила, что Лиза – это “девочка себе на уме”, которая подчас ведет себя “очень наигранно”. А еще она полагает, что Арзамасову направляет мать, с которой та очень близка. Что касается свадьбы фигуриста и звезды “Папиных дочек”, то Лобачева не против. Куда больше ее беспокоит целостность имущества. “Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну”, – заявила она.