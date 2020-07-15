 

Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко

15.07.2020, 17:23, Разное

Кандидатуру Виктора Бабарико ЦИК не зарегистрировал для участия в выборах Белоруссии, поскольку политика подозревают в создании организованной преступной группы, которая якобы занималась выводом денег из страны. В Генеральной прокуратуре заявили, что Бабарико задержали на законных основаниях.

Виктор Дмитриевич провел в СИЗО четыре недели. Времени он зря не терял. Банкир написал заявление в Комитет по правам человека ООН. В письме Бабарико отметил, что считает незаконным его задержание. Действия правоохранительных органов Белоруссии, по его мнению, нарушают девятую статью Международного пакта о гражданских и политических правах.

Политик надеется, что Комитет сможет приказать властям страны не препятствовать его участию в президентских выборах.

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Публикация от Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) 10 Июл 2020 в 7:01 PDT

Напомним, голосование состоится 9 августа. Из-за задержанных кандидатов в президенты в стране проходят митинги. Кроме Виктора Бабарико, народ требует выпустить блогера-оппозиционера Сергея Тихановского.

Компанию Александру Лукашенко в президентских выборах составят активистка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической “Грамады” Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев.



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