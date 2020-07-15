Ученые: Регулярные занятия сексом вдвое снижают риск ранней смерти

15.07.2020, 17:17, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет влияния периодичности занятия сексом на продолжительность жизни человека. Выяснилось, что еженедельные интимные контакты способны снизить вероятность наступления ранней смерти от опасных заболеваний в два раза.

В ходе исследования учеными, представляющими Вашингтонский университет (США), был проведен анализ информации о здоровье большой группы американцев. Учитывалась динамика развития заболеваемости, причины летальных исходов, а также был проведен подробный опрос исследуемых о периодичности занятий сексом с партнерами. Выяснилось, что люди, вступавшие в половые контакты с периодичностью не менее одного раза в неделю, в целом имели на 49% меньшую склонность к заболеванию опасными болезнями, чем их соотечественники, занимавшиеся сексом раз в год или реже. В частности, у приверженцев регулярных интимных отношений риск инфаркта был снижен на 21%, опасность развития онкозаболеваний – на 69%, а других опасных заболеваний – на 48%.

Указанную корреляцию специалисты связывают с тем, что регулярные занятия любовью способствуют поддержанию мышечного тонуса и избавлению от стрессовой нагрузки. Кроме того, медики отметили, что секс обеспечивает выработку в человеческом организме химических веществ, укрепляющих психику и активизирующих работу иммунных NK-клеток.