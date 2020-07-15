Баку и Ереван начали кибервойну

15.07.2020, 17:16, Новости дня

Хакеры Азербайджана и Армении начали кибервойну параллельно с вооруженным противостоянием двух стран в приграничной зоне. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По сообщениям местных СМИ, сначала азербайджанские хакеры атаковали официальный сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На нем появилось выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Кроме того, азербайджанские хакеры взломали более 20 сайтов армянских организаций и компаний.

В ответ армянские хакеры атаковали ряд новостных сайтов Азербайджана, в частности, Day.Az, Milli.Az, АМИ Trend и Azernews.

В воскресенье между двумя странами началось вооруженное противостояние. Азербайджан признал погибшими 11 военных и 1 мирного жителя, Армения сообщила о четырех погибших военных. Стороны обвиняли друг друга в провокациях. Сейчас ситуация относительно спокойная.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

В среду минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в Товузском направлении границы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.