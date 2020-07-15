 

Российские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на Аляске

15.07.2020, 17:16, Новости дня

«Мы считаем, что перенос памятника открывает ящик Пандоры, ведь это может привести к последующим переименованиям улиц, бульваров, острова и других русских топонимов на Аляске», — сообщила газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елена Брэнсон. Так она оценила принятую на Аляске резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова.

«Нас очень беспокоит, что на волне протестных событий в США, без обсуждения и приглашения наших представителей, быстро принимаются решения о переносе памятника русскому правителю Баранову», — сказала председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон.

Ранее городской совет американской Ситки (штат Аляска) принял резолюцию о перенос статуи правителя русских поселений в Северной Америке конца XVIII – начала XIX веков Александра Баранова из центрального парка в музей. Сама Ситка находится на острове, который также носит имя Баранова (Баранофф-Айленд).

«Мы считаем, что перенос памятника открывает ящик Пандоры, ведь это может привести к последующим переименованиям улиц, бульваров, острова и других русских топонимов на Аляске, которых там много. С другой стороны, хорошо, что памятник не уничтожат, а перенесут в музей», — отметила собеседница. 

По словам Брэнсон, в Соединенных Штатах исторические события времён Баранова были интерпретированы только с точки зрения индейцев племени тлинкитов.  «С этого ракурса деятельность Баранова оценивается крайне негативно. Это значит, что не предполагается обращаться к историческим документам. Русские в США очень обеспокоены этим», — подчеркнула собеседница.

«Мы со своей стороны хотим провести ряд образовательных мероприятий, в том числе круглый стол и другие конференции, посвящённые русской Аляске», – подытожила Брэнсон.

Напомним, инициативу поддержали шесть членов Городского совета Ситки, одна представительница высказалась против. Также на заседании должны были рассмотреть инициативу о вынесении вопроса о возможном перемещении статуи в другое место на голосование в октябре. Однако авторы этой идеи отказались от нее после одобрения резолюции.

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США начал собирать подписи под онлайн-петицией против предложения убрать из центра Ситки на Аляске статую Баранова. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах жителей города Ситка, который до продажи Аляски в 1867 году носил имя Ново-Архангельск, снести памятник Баранову.



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