В РФ запустили программу подготовки тьюторов

15.07.2020, 17:08, Новости дня

В РФ запущена образовательная программа для учителей школ по теме «Навыки тьюторства», соответствующее решение приняли мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников.

Обучение завершится 30 августа 2020 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа состоит из серии вебинаров и индивидуальной диагностики педагогов с целью выявления профессионально-личностных направлений развития.

Тьюторство является достаточно новым направлением в российских школах. В переводе с английского «тьютор» означает «наставник». Фактически это специалист, который помогает ученику понять, что ему интересно, чего он хочет и сформировать собственные познавательные запросы и цели.

«Главная цель нашей программы – рассказать педагогам, как помочь школьнику определить важные именно для него, а не навязанные родителями или другими людьми, цели в жизни, как их добиваться и стать успешным в будущем. Тьютор должен быть и психологом, и коучем, и репетитором. Он должен помогать ребенку прокладывать образовательный маршрут – от выбора конкретных предметов для углубленного изучения и сдачи экзаменов, до выбора программы музейной экскурсии или темы занятий в дискуссионном клубе. Эффективность тьютора нельзя измерить по традиционной шкале – ученики не получают оценки после занятий. Результат его работы – успешная личность», – сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

По итогам обучения слушателям программы «Навыки тьюторства» выдадут сертификаты Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а полученные модернизированные результаты тьюторской деятельности смогут внедрить уже с 1 сентября в своих школах.

«Как-то, работая с выпускниками педагогического вуза, я спросил у одного очень умного директора, каких молодых учителей, наставников он бы принял к себе в школу. Ответ меня озадачил. Он сказал буквально следующее: «Мне нужны учителя с припеком». Это означало – нужны педагоги, которые умеют делать все то, что должны по инструкции и еще что-то, чего не умеют все остальные. По сути, это как раз то, чему тут будут учить. Тренируйте те профессиональные действия, которые никто другой в вашем профессиональном окружении делать не умеет», – прокомментировал цели программы Кирилл Митрофанов, заместитель директора Российского движения школьников.

Об участии в программе «Навыки тьюторства» заявили более 100 педагогов российских школ. По словам разработчика программы «Навыки тьюторства», руководителя программы «Наставничество» мастерской управления «Сенеж» Марии Мировой, к программе активно подключились педагоги Калининграда, Севастополя, Иркутска, а также из небольших сельских школ, например, села Курджиново Урупского района Карачаево-Черкесской республики.

«Тьюторы, как и все педагоги в школе, по профессиональному стандарту обязаны пройти соответствующую профессиональную переподготовку. Именно на это направлена программа мастерской управления «Сенеж». Она поможет развитию у педагогов тьюторской компетенции, направленной на формирование у подопечных self-skills – способности самоопределиться личностно и профессионально, а также даст педагогам инструменты для выведения детей на собственные смыслы», – сказала Мирова.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.