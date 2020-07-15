Мнение: Пройдёмте, я из Росгвардии

15.07.2020, 16:50, Разное

Ну теперь это в лучшем случае вам так скажут. А скорее всего, молча затолкают в автозак или огреют дубинкой. Государственная Дума 15 июля рассмотрит законопроект, предусматривающий освобождение сотрудников Росгвардии от обязанности представляться задержанным гражданам.

Сотрудников ведомства хотят освободить от необходимости идентифицировать свою личность при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения. В редакции первого чтения такое исключение предусмотрено лишь для обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или иных лиц.

Видимо, так выглядет более демократично. Понятное дело, что ВСЕГДА это будет оправданием сотрудника. Ведь мы прекрасно помним много историй, особенно про пластиковые стаканчики, представляющие опасность для жизни и здоровья и вообще- вводящие в ужас и панику несчастных росгвардейцев….

Авторами инициативы выступила группа депутатов, которая напомнила, что в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, а также разъяснить причины задержания, однако на сотрудников Росгвардии такая обязанность не распространяется и у граждан нет возможности убедиться, что к ним обращается реальный представитель власти.

Вспоминается культовая книжка- Незнайка на Луне. Там несколько персонажей купили форму фараончиков и смогли беспрепятственно ограбить какого то богача и похитить что то. Шарман, друзья! Если ты в форме росгвардейца приходишь в банк и требуешь всю выручку- тебе по закону обязанны всё молча отдать. А так как ты чувствовал от них опасность- то можно еще и побить их всех да на бутылку посадить.

А почему полицию так ущемляют в правах? — не потому ли, что в случае большого бунта они не будут выступать народа?