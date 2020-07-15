 

АТОР предвидит переполненные рейсы из РФ в Турцию

15.07.2020, 16:48, Новости дня

Россияне уже давно готовы к путешествиям за границу, поэтому, как только РФ возобновит авиасообщение с Турцией, рейсы скорее всего будут переполнены, сообщил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля затрагивали тему возобновления авиасообщения, после чего поручили ведомствам приступить к переговорам по этому вопросу. Турецкое министерство транспорта сообщило, что перелеты разрешили начать выполнять с 15 июля.

«Мне сложно предположить, какой поток туристов будет в случае возобновления авиасообщения с Турцией, но пока, судя по имеющийся информации, речь идет только о регулярных рейсах. Так, конечно, путешествует только незначительная часть потока, в основном россияне летают на отдых чартерными», – говорит Канторович.

При этом он уверен, что спрос на путешествия в Турцию все равно будет очень высок, и достаточно скоро станет понятно, что регулярных рейсов недостаточно. Придется возобновлять и чартерные. Эксперт подчеркивает, что россияне уже давно готовы к путешествиям за границу, в связи с чем и рейсы скорее всего будут переполнены.

«Но ни о каких скидках речи быть не может. Понятное дело, что регулярные рейсы куда дороже, чем чартерные, но после коронавирусного кризиса нужно как-то выживать. Тем более, если будет ажиотаж, то ни о каких скидках и речи идти не может», – резюмировал Канторович.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, с 15 июля РФ отменяет обязательную двухнедельную изоляция для прибывающих из-за границы. В документе также сказано, что въехавшим на территорию РФ дается три дня, чтобы пройти тест на COVID-19.



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