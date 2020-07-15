Украинцы оценили курс движения страны

15.07.2020, 16:48, Новости дня

Больше половины жителей Украины полагают, что события в государстве идут в неверном направлении, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Согласно данным на сайте фонда, 60,5% украинцев уверены, что события в стране развиваются в неправильном направлении, обратного мнения придерживаются 21,5% жителей. Остальные участники опроса затруднились с выбором или отказались отвечать.

Часть граждан (20%) уверены, что Украина сможет преодолеть трудности за несколько ближайших лет. Порядка 47% полагают, что страна выйдет из кризиса в более отдаленной перспективе, 13,5% уверены, что государство не способно преодолеть проблемы.

Исследование проводилось вместе с социологическим центром Разумкова среди жителей страны во всех регионах, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса с 3 по 9 июля. Всего было опрошено 2022 респондента, погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, на Украине сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны. Так, ему доверяют 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.