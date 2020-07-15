Колин Жост впервые рассказал о знакомстве со Скарлетт Йоханссон и о том, как актриса изменила его жизнь

15.07.2020, 16:32, Разное

Обычно избранники знаменитостей уровня Скарлетт Йоханссон почти всегда остаются в тени, но у Колина Жоста – жениха актрисы, автора и комика из юмористического шоу Saturday Night Live – получилось немного поменять ситуацию. Недавно он выпустил мемуары A Very Punchable Face, в которых рассказал много интересного, в частности – об отношениях со Скарлетт.

Принято считать, что влюбленные впервые встретились в 2010 году, однако встреча произошла на четыре года раньше – в 2006-м. Тогда Скарлетт встречалась с Джошем Хартнеттом, а впереди ее ждали два брака – с Райаном Рейнольдсом и Роменом Дуриаком, от которого она родила дочь. Но уже в тот момент Скарлетт произвела на Колина Жоста сильное впечатление.

В свой первый год работы на Saturday Night Live я написал 8 скетчей, включая пародию на передачу MTV “Уже можно” (или My Super Sweet Sixteen в английском варианте – прим. ред.). В одном из них приняла участие Скарлетт Йоханссон. Ей только исполнилось 20, мне было 23, но с точки зрения статуса и зрелости она была здесь (держу руку над головой), а я – здесь (опускаю руку до земли). Позже она сказала, что в тот момент сочла меня “милым”, но я-то знаю, как смотрелся на самом деле, и это слово я не могу написать в этой книге.

Колин запомнил Скарлетт “прекрасной, умной, милой и пугающе опытной”. В ней было много изящества, и особенно его тронула улыбка актрисы – “до сих пор я не видел такой улыбки ни у одного человека”. Также Колин вспомнил, какой именно текст написал для Скарлетт:

Единственная строчка из речи персонажа Скарлетт, которую я помню из того скетча: “Эта вечеринка куда хуже Холокоста”. Вот такую фразу я написал для женщины, в которую однажды влюблюсь.

Отношения со Скарлетт заставили Колина впервые серьезно задуматься о детях и даже о завершении работы на SNL:

Это не самое лучшее место работы, если ты хочешь создавать семью или поддерживать здоровые отношения. Я начал замечать значительные изменения в своих приоритетах. Теперь мне хочется проводить больше времени с людьми, которые не работают на SNL. Или посещать различные семейные праздники – дни рождения, свадьбы или ужины, которые начинаются до 10 часов вечера… Я наконец встретил того, кого смог полюбить и с кем я чувствую себя настолько комфортно, насколько не ощущал ни с одним человеком. Теперь я чувствую себя намного увереннее в том, что делаю, и более смело выступаю за то, что создаю – неважно, нравится это людям или нет. А однажды я проснулся утром в воскресенье после съемок в шоу и подумал: “Я бы хотел стать отцом прямо сейчас!” И эти мысли, я вам скажу, кардинально отличаются от тех, что были ранее в тех же условиях, вроде “Добежать ли до туалета или подшутить над тем растением?”

Напомним, с Колином Жостом Скарлетт Йоханссон перешла от стадии друзей к стадии возлюбленных уже после ее второго брака и второго развода в 2017 году, а о том, что Скарлетт собирается за Колина замуж, стало известно в мае 2019 года. Позже актриса продемонстрировала кольцо – она вышла представлять свой новый фильм “Черная вдова” на фестивале Comic Con в украшении с 11-каратным овальным бриллиантом. По оценкам экспертов, изделие обошлось Колину примерно в 400 тысяч долларов.

В ходе разговора с изданием Parade актриса также рассказала о своей дочери Роуз (актриса родила девочку во втором браке с журналистом Роменом Дориаком), с которой живет сейчас в том же районе Нью-Йорка, где когда-то родилась сама:

Это настоящее счастье – иметь возможность делать со своим ребенком все то, чем мы когда-то занимались с моими родителями.

Под этим Скарлетт подразумевает походы в зоопарк Бронкса, визиты в Центральный парк посещения концертного зала Radio City Music Hall. По словам актрисы, 6-летняя Роуз пока не проявляет интереса к профессии матери, но даже если она захочет появиться на экране, Скарлетт не станет ей препятствовать.

Скарлетт с дочкой Роуз и Колином на прогулке, май 2018 года