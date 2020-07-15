 

Украинское посольство в Ереване облили борщом

15.07.2020, 16:30, Новости дня

В Ереване митингующие члены молодежного союза «Дашнакцутюн» облили борщом здание украинского посольства в знак протеста против заявления МИД Украины по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Украина выступила с односторонним заявлением, направленным на обострение конфликта в регионе (…) Мы, представители молодежи Армении, заявляем, что вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», – сказал представитель союза Гор Саркисян, передает РИА «Новости».

После этого в посольство были запущены посуды с борщом.

Протестующие принялись скандировать: «Украина – не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора».

«Мы призываем власти Армении не политизировать бизнес-интересы (связанные) с Азербайджаном и не вмешиваться в конфликт», – добавил Саркисян.

В понедельник МИД Украины выразил обеспокоенность из-за обострения на границе Армении и Азербайджана, украинская сторона выступила «за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ».

После этого украинский посол Иван Кулеба был вызван в МИД Армении из-за заявления внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

В среду минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в Товузском направлении границы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / У беременных пациенток с COVID-19 обнаружили похожие на преэклампсию синдромы

10.06 / Нефть подешевела на беспокойстве вокруг переизбытка сырья

17.06 / Польша выступила за расширение военного присутствия США в Европе

26.05 / Госбюро расследований открыло производство из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом

27.06 / Российским дипломатам начали угрожать из-за статьи NYTimes об Афганистане

18.06 / Украинский политолог сравнил украинцев в СССР с неграми в Америке

17.06 / В США вспомнили про портянки в советской армии

24.06 / Момент аварии с перевернувшимся пьяным водителем в Москве попал на видео

22.06 / Песков указал на устойчивость политической системы в России

20.06 / Адвокат Ефремова рассказал, как пьяный водитель убил всю его семью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска