Украинское посольство в Ереване облили борщом

15.07.2020, 16:30, Новости дня

В Ереване митингующие члены молодежного союза «Дашнакцутюн» облили борщом здание украинского посольства в знак протеста против заявления МИД Украины по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Украина выступила с односторонним заявлением, направленным на обострение конфликта в регионе (…) Мы, представители молодежи Армении, заявляем, что вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», – сказал представитель союза Гор Саркисян, передает РИА «Новости».

После этого в посольство были запущены посуды с борщом.

Протестующие принялись скандировать: «Украина – не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора».

«Мы призываем власти Армении не политизировать бизнес-интересы (связанные) с Азербайджаном и не вмешиваться в конфликт», – добавил Саркисян.

В понедельник МИД Украины выразил обеспокоенность из-за обострения на границе Армении и Азербайджана, украинская сторона выступила «за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ».

После этого украинский посол Иван Кулеба был вызван в МИД Армении из-за заявления внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

В среду минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в Товузском направлении границы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.