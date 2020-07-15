 

Политолог объяснил преимущества трехдневного голосования

15.07.2020, 16:30, Новости дня

«Идея поправок, которые дают возможность голосовать не в один день, появилась после позитивных откликов граждан о семидневном голосовании по поправкам в Конституцию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Так он прокомментировал одобрение Госдумой законопроекта о возможности подачи голосов на выборах в Госдуму в течение двух-трех дней.

«Возможность проголосовать в течение более долгого периода удобна и позволит большему числу людей принять участие в выборах. Это позитивно отразится на явке», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Напомним, в среду Госдума приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования. В третьем чтении законопроект о многодневном голосовании будет рассматриваться 21 июля.

С предложением увеличить срок голосования до двух-трех дней выступила глава ЦИК Элла Памфилова на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным. «Но сама идея таких изменений возникла после проведения голосования по поправкам к Конституции в течение семи дней. Это новшество оказалось оправданным. По мнению россиян, это безопасно и удобно», – констатировал Потуремский.

Эксперт напомнил, что социологи уже зафиксировали положительное отношение россиян к многодневной подаче голосов. По данным ВЦИОМ, 72% россиян – участников голосования по поправкам в Основной закон (и 64% от всех опрошенных) – назвали такую организацию волеизъявления более удобной, чем привычное голосование в течение одного дня.  

Также ранее стало известно о том, что КПРФ намерена голосовать против предложенных поправок, сообщает информационное агентство ИА REGNUM. С критикой, в частности, выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный, который полагает, что законопроект существенно упрощает фальсификацию при проведении избирательной кампании.

По мнению Потуремского, возражения депутата-коммуниста не подкреплены фактами, и представляют собой голословное обвинение.  «У нас принято все валить на фальсификации. Важно, что систему наблюдателей от разных партий никто не отменял. Поэтому я не вижу никаких угроз», – заключил политолог.



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