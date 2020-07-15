Власти Турции пообещали сохранить иконы и фрески Айя-Софии

15.07.2020, 16:08, Новости дня

Иконы и фрески собора Святой Софии, несмотря на изменение его статуса, будут сохранены в нынешнем виде, сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

«Мечеть Айя-София, как и все наши мечети, будет открыта для всех посетителей – местных и иностранных. И впредь, как и ранее, мы будем заботиться об этом шедевре. Иконы и фрески, находящиеся здесь, будут сохранены в нынешнем виде, и все посетители это увидят. Смена статуса Айя-Софии не является нарушением Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия (Конвенция 1972 г.), стороной которого является наша страна», – передает ТАСС сообщение дипломата.

Напомним, госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии «открытым вызовом всему цивилизованному миру». В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения Анкары по Святой Софии.

В Сенате США решение Эрдогана по Святой Софии назвали оскорблением для христиан.