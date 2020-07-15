Почему Армения и Азербайджан стреляют друг в друга на границе?

15.07.2020, 16:04, Разное

Между Арменией и Азербайджаном уже несколько дней продолжается новый виток военного конфликта. На этот раз не в Карабахе: 12 июля стороны обвинили друг друга в обстрелах из артиллерии в Товузском районе азербайджано-армянской границы. Пока погасить напряжение в регионе не удается, и уже появились первые погибшие: утром 14 июля в Министерстве обороны Азербайджана заявили о гибели генерал-майора и полковника в результате обстрела со стороны Армении, а агентства сообщили о гибели “еще пяти человек, в том числе двух офицеров”. В Вооруженных силах Армении сначала сообщили, что с их стороны погибших нет, но позже доложили о двух погибших солдатах-срочниках.

В чем причина нового конфликта между Азербайджаном и Арменией и может ли он перерасти в полномасштабную войну между странами? Настоящее Время задало эти вопросы политологу Аркадию Дубнову.

— Почему вы считаете нынешний вооруженный конфликт на границе “странным”?

— Он странный, потому что он ничем реально не спровоцирован. Во-первых, он не в логике состояния дел на этом участке границы между Арменией и Азербайджаном. Во-вторых, он не имеет никакого отношения к конфликту Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха.

Все обстоятельства, связанные с возникновением этого конфликта, заставляют предположить, что его природа вполне носит человеческий фактор. А не военно-политический, стратегический либо геополитический.

— Вы говорите, что не склонны верить в геополитические версии. Полуконспирологическая теория, которая предполагает, что, может быть, в некотором виде это противостояние Турции и России, вами не рассматривается?

— Ни в коем случае. Как только случается какое-либо обострение, огромное количество людей, так называемых аналитиков, политологов, экспертов по обе стороны конфликта в Армении и в Азербайджане находят сто тысяч пятьсот объяснений, почему это не могло не произойти.

Как говорят в Азербайджане, Армения только спит и видит, как в войну с Азербайджаном подключить Россию. А с армянской стороны эксперты считают, что Азербайджан это все затеял, чтобы найти поддержку огромной мусульманской или тюркской общины в борьбе с христианским государством. Я говорю условные конструкты, но именно так по привычке объясняют этот конфликт по обе стороны границы.

Но дело в том, что этот конфликт будет тлеть долго, потому что это очень глубоко укорененное в истории противостояние двух этносов. Вражда, отягощенная событиями тридцатилетней давности во время войны за Нагорный Карабах. И я думаю, что обе стороны хорошо понимают, что выгоднее всего им оставить существующий статус-кво, который мы сегодня наблюдаем.

И даже если в Азербайджане говорят, что у них мощное, хорошо вооруженное государство и армия, в несколько раз превышающая население, – все эти факторы не могут не предопределить будущую победу Азербайджана.

— Вы говорите, что конфликт будет продолжать тлеть, потому что ни одна из стран не может позволить себе войну?

— Совершенно верно. Правда, сегодня ситуация значительно ухудшилась в силу человеческого фактора, который был основой для возникновения конфликта. И именно человеческий фактор предопределяет дурное развитие конфликта сегодня. Ситуация на сегодня гораздо хуже, чем вчера. Вчера я был еще немного более оптимистично настроен, чем вчера, а уже сегодня – не так [оптимистично].

— Вы имеете в виду новые появившиеся жертвы?

— Да, имею в виду новые жертвы, имею в виду повышенную воинственность с обеих сторон. В ее основе лежит стремление каждой стороны нарисовать, продать результаты этого конфликта как свою победу, в первую очередь во внутриполитическом формате.

В Баку в какой-то фрустрации могут находиться в результате того, что у них большое количество погибших. Сегодня они признали, что еще погибли несколько офицеров и военных. В результате их жертв уже 11 человек, среди которых генерал и несколько офицеров среднего звена. Эти 11 человек почти совпадают с той цифрой в 12 человек, которую вчера называл бывший азербайджанский министр обороны Рагим Газиев — и за которую он был арестован по обвинению в предательстве, в измене интересам родины и т.д.

Случайно или не случайно совпадают ли эти цифры, но речь идет о том, что в Баку сегодня не могут представить ситуацию так, что Азербайджан терпит поражение в этом конфликте.

Есть исключительно желание военного или политического руководства с обеих сторон показать свое победобесие

Сегодня же армяне сообщили, что у них тоже погибло два офицера. И их стороне выгодно показать, что они выигрывают в этом конфликте – они уже докладывают, что они заняли два каких-то вооруженных пункта на границе. И это очень плохие симптомы.

Неслучайно уже сегодня пресс-секретарь Путина, Песков, сказал, что Россия готова быть посредником в решении этого конфликта. Я уверен, что это могло произойти еще вчера. Но, видимо, вчера, в понедельник, ситуация еще не казалась столь угрожающей. А сегодня мы видим, что ситуация ухудшается. И это меня сильно беспокоит еще и потому, что, как я уже говорил, нет никакого внутреннего объяснения этому конфликту. А есть исключительно желание военного или политического руководства с обеих сторон показать свое победобесие.

— То есть поскольку какого-то уравнивающего компромисса достичь будет очень сложно, конфликт между Арменией и Азербайджаном может разгореться, даже несмотря на то, что ресурсов на него нет?

— Да. Если кое-кто из какого-то военно-политического крыла каждой из сторон захочет показать, что он главный патриот и защитник интересов родины, то он может пойти на обострение. Это весьма опасно. Люди там, как известно, горячие и за ценой не постоят.