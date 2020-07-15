 

Кабмин Украины утвердил стоимость операций по трансплантации

15.07.2020, 15:56, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 15 июля утвердил стоимость некоторых операций по трансплантации органов в рамках пилотного проекта “по изменению механизма финансирования обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов”. Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании, опубликовал в Telegram утвержденный перечень и стоимость операций.

В частности, самая дешевая операция – пересадка почки от живого донора – будет стоить 323,7 тыс. грн. Стоимость пересадки печени составит от 855 тыс. до 929 тыс. грн (без учета сопутствующих тестов и операций). Самая дорогая операция – аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (более 1,3 млн грн).

Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

24 декабря 2019 года в Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца.

6 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что ведомство расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Он считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал запустить программу трансплантации в течение ближайших двух лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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