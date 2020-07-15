 

Украина точно станет членом ЕС, это лишь вопрос времени – вице-премьер

15.07.2020, 15:56, Новости дня

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выразила уверенность, что Украины обязательно станет членом Европейского союза. Как сообщает правительственный портал, об этом она сказала 15 июля в ходе обсуждения отчета о прогрессе внедрения Украиной европейских норм в 2014–2019 годах и стратегических приоритетах правительства в части политической ассоциации и экономической интеграции Украины и ЕС.

“Между Украиной и ЕС очень высокий уровень политического диалога. Есть понимание, что Украина хорошо идет по пути реформ. Мы формируем дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы. Украина точно станет членом ЕС – это лишь вопрос времени”, – уверена вице-премьер.

Стремление Украины к членству в ЕС закреплено в Конституции страны.

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике “Восточного партнерства” на период после 2020 года (Украина – один из партнером в рамках этой программы). Совет считает, что “Восточное партнерство” должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина через “Восточное партнерство” стремится к полноправному членству в ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Завтра в Киеве ожидается сильный ветер

27.05 / “Беспрецедентный шаг в ОБСЕ”. Представитель РФ пытался прервать выступления по Крыму – журналист

28.05 / Трамп расстроился неудаче с запуском “Дракона”

20.05 / Лесники спасли провалившуюся в бочку с водой сову

16.06 / Раскрыт секрет правильной окрошки

14.07 / Готовим программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году – Лазебная

08.06 / В Чечне фонд Кадырова раздал женихам по 50 тысяч рублей на выкуп 207 невест

19.05 / Рада отказалась отменить закон о запрете возвращения Приватбанка

05.07 / Ростуризм объявил о назначении субсидии на закупку СИЗ для небольших отелей

14.05 / Скандал по-французски: вакцина от коронавируса для США – вне очереди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска