 

Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

15.07.2020, 15:56, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба правительства Германии.

“В центре внимания беседы была реализация Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины”, – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

10 июля 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующий саммит в нормандской формате должен состояться в ближайшие месяцы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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