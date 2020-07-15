Почему при походах летом важно иметь достаточное количество воды

15.07.2020, 15:54, Разное



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Во время походов люди часто недостаточно пьют. Помимо дискомфорта, недостаточная гидратация часто приводит к тепловому удару. Известно, что примерно в четверти случаев это опасное нарушение развивается именно на фоне нехватки воды. Ученые указывают, что туристы часто беспечно относятся к этому.

Новое исследование, которое демонстрирует важность хорошей гидратации при пеших походах в жаркую погоду, опубликовано в International Journal of Environmental Research and Public Health.

«Текущие рекомендации для пеших туристов обычно очень размыты и концентрируются больше на общих вопросах безопасностях, чем на адекватном количестве воды. Они не принимают во внимание уровень подготовки и важность возрастающего воздействия жары», – рассказал Флорис Ванденаар (Floris Wardenaar), доцент Университета штата Аризона (Arizona State University), соавтор исследования.

В исследовании участвовали 12 добровольцев в возрасте от 20 до 30 лет. Сначала их попросили взойти на небольшую гору в умеренных погодных условиях (20 градусов Цельсия), а затем – по жаре (40 градусов Цельсия). Участников просили взять с собой большее количество воды, чем они берут обычно. Идти туристам следовало с максимальной скоростью, которая не вызывает дискомфорта.

Перед походом и после него участникам измеряли показатели обмена веществ, вес, частоту сердечных сокращений, степень гидратации (насыщенность организма водой).

Потеря массы тела участников с потом за время похода составляла около 1%, независимо от походных условий, умеренных или жарких. Дело в том, что во время жары люди больше пьют, что поддерживает вес на определенном уровне. При теплой погоде люди меньше потеют, но и меньше пьют.

«Поддержание потери веса на уровне 1% возможна, и она вряд ли приводит к сильным изменениям к физической трудоспособности. Меня волнует то, что когда люди идут дольше, чем 80-90 минут, по жаре, они обычно не берут достаточного количества воды, что приводит к большей потере веса», – объяснил Ванденаар.

По сравнению с умеренными погодными условиями, при жаре субъективное восприятие напряжения от похода было выше на 19%, повышалась внутренняя температура, восхождение занимало существенно больше времени.

Теоретически, увеличение длительности похода в связи с жарой может многократно увеличивать потребность туристов в воде, указывают ученые.

«Жара замедляет нас. Это значит, что расстояние, на которое требуется при нормальной погоде 75 минут, может потребовать 95 минут по жаре. Люди должны это иметь в виду, особенно, когда их путь превышает 90 минут», – добавил Ванденаар.

Исходя из полученных данных, Ванденаар рекомендует всем туристам проверить, достаточно ли они пьют воды во время походов. Для этого перед походом нужно умножить свой вес в килограммах на 0,01. Затем из своего веса до похода вычесть показатель веса после похода. Если потеря массы будет больше показателя, который получился при умножении веса на 0,01, вы недостаточно пьете во время похода.

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