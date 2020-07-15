 

Психолог объяснила нежелание молодежи вступать в брак

15.07.2020, 15:53, Новости дня

У современной молодежи появилась тенденция к нарциссизму, этим объясняется нежелание вступать в брак, а первоначально устроить собственную жизнь, рассказала психолог Аннета Орлова.

«Мы живем в нарциссической культуре потребления. Сейчас молодые люди ориентированы на показное обладание материальными благами. Отложенный брак сегодня становится распространенным явлением. У нас линкуется с темой нарциссического общества. Постоянно нам доказывают, что надо потреблять как можно больше. И чем больше ты потребляешь услуг, тем ты круче», – сказала психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва». 

Также она отметила, что в настоящее время идет пропаганда гедонистического образа жизни, когда «люди черпают смыслы через удовольствие».

По словам психолога, если такая стратегия становится чрезмерной, человек сталкивается с депрессией. 

«Зачем мне создавать семью? Если у меня будет семья, я должен ее содержать. Зачем мне рано вступать в брак? Я сначала должна путешествовать по всем странам, собрать все возможные эмоции. Зачем мне выбирать одного партнера, если секс сегодня можно отдать на аутсорс и иметь разнообразие? К сожалению, эти тенденции приводят к тому, что идет подмена ценностей», – отметила Орлова. 

Ранее в День семьи, любви и верности, 8 июля, около 300 торжественных регистраций брака прошли в московских отделах ЗАГС. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / В американском Денвере введен комендантский час

12.05 / При взрыве на военном полигоне в Кузбассе погибли двое гражданских

22.06 / Казахстанского активиста приговорили к трем годам ограничения свободы за посты о Назарбаеве и правящей партии

12.06 / Контрразведка Чехии закрыла дело о «перевозке рицина»

22.06 / Путин заявил об обеспечении надежной обороноспособности России

14.05 / Трамп продлил санкции против Huawei до мая 2021 года

24.06 / Исторический минимум жалоб

21.05 / Общество: «Только подходим к пику». Как Осетия поверила в коронавирус

23.05 / “Это цена моей публичности”. Лещенко прокомментировал зарплату в 332 тыс. грн

21.06 / Ла Лига. “Атлетик” и “Атлетико” победили синхронно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска